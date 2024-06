Auf Anhieb zum Titel! Kooperation trägt Früchte

Auf Anhieb zum Titel! „Es ist im Bezirk Völkermarkt schwer, Spieler zu bekommen. Deswegen sind wir voriges Jahr die Kooperation mit Klopeiner See eingegangen“, erklärt Markus Deutschmann, Obmann von Rückersdorf. Und gleich in der ersten Saison holte die Spielgemeinschaft erstmals den Titel in der 1. Klasse D. Zwar hatte Rückersdorf 2016/17 den Aufstieg in die Unterliga bejubeln dürfen, jedoch „nur“ als Zweiter. 2021/22 musste man dann wieder die Reise nach unten antreten.