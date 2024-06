Die wohl emotionalste Geschichte dieser EURO

Kickt nun in der Heimat

So wie der Tod seines Ex-Teamkollegen Davide Astori. „Ich dachte, ich würde morgens nie wieder aufwachen und meine Familie sehen“, sagte Ilicic bei Sky Sports Italia. Er hatte große Angst, selbst plötzlich zu sterben. 2022 wurde sein Vertrag bei Atalanta aufgelöst. Mittlerweile kickt er in der Heimat beim NK Maribor – und steht nun sensationell mit seinen Landsmännern im Achtelfinale der EURO!