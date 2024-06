Ein Urlaub wie im Film

Das Schild „Nicht eintreten während der Aufnahmen“ verdeutlicht: Man ist inmitten der großen Hollywood-Welt! Dazu geht’s direkt an Bühnen-Konstruktionen vorbei, an denen gearbeitet wird – und nach dem Museum, wo Batman und Co. „warten“, in den Shop. Erinnerungsstücke sind fast Pflicht. Fazit: Dieser Besuch ist ein Muss!