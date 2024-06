Alu-Pech verhinderte Salzburg-Sieg in Schülerliga

Stangenpendler statt 1:0

Die erste Spielhälfte verlief wie erwartet auf Augenhöhe. Für das erste Highlight sorgten die Salzburger, die in Marquinhos-Manier bei einem Freistoß einen doppelten Stangenschuss fabrizierten (20.). Torlos ging es in die Halbzeitpause, in der die Militärmusikkapelle und Turnerinnen für zusätzliche Unterhaltung auf den mit knapp 400 Besuchern gut gefüllten Rängen in Schruns sorgten.