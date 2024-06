Bullen binden Okoh langfristig an sich

Bryan Ikemefuna Okoh, wie er mit ganzem Namen heißt, ist bereits seit 2019 in Salzburg engagiert. In dieser Zeit war der seit kurzem 21-Jährige sowohl in der U18 der Red Bull Akademie (12 Einsätze) und der UEFA Youth League-Mannschaft (10) als auch bei Kooperationsklub FC Liefering (56) und den großen Bullen (2) im Einsatz.