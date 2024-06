Diese Spitzenklubs sind heuer zu Gast in Salzburg

„Viel um die Ohren“

Seine Agentur SLFC und die deutsche Firma Onside bringen die Teams nach Österreich. „In der nächsten Zeit haben wir viel um die Ohren. Wir wollen, dass sich die Vereine bei uns wohl fühlen“, erklärt Empl, der Klubs auch in anderen Bundesländern betreut. So nistet sich beispielsweise Real Betis Sevilla in Seefeld ein. Darüber freut sich Austria Salzburg. Warum? Bevor die Spanier abreisen, testen sie noch gegen den Westligisten.