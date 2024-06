„Auch in der K.-o.-Phase ist viel möglich!“

ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer ist die Freude anzusehen gewesen. Nach einem Jahr im Amt durfte der Kärntner am Dienstag in Berlin mit dem Gruppensieg bei der Fußball-EM in Deutschland einen der größten Erfolge der jüngeren Vergangenheit bejubeln. Wenn man am Boden bleibe und weiter als Einheit auftrete, sei auch in der K.-o.-Phase viel möglich, meinte der Verbandschef. „Wichtig ist, dass die Mannschaft – und das wird sie auch tun – geerdet und fokussiert das nächste Ziel anstrebt.“