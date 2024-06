Neuer Vize: „Bin Betriebsrat für Klagenfurter!“

Eine Bedingung für Rabitsch, um dem Ruf in die Politik zu folgen, war es, „ganz die Verantwortung zu übernehmen“. Daher soll er im Herbst Philip Kucher als Stadtparteichef ablösen; eine Funktion, die Kucher im Spagat zwischen Nationalrat in Wien und Klagenfurt-Tagen zu lösen versucht hat. Mit bekanntem Ergebnis: Obwohl die SP in Stadtsenat und Gemeinderat die stärkste Partei ist, geht tagespolitisch nichts weiter. Stattdessen zerschellt man an eigenen Aussagen wie „Schlecht für die Stadt, gut für die Partei“, die aus einem roten Chat stammen und vom Team Kärnten genüsslich in der ganzen Stadt plakatiert wurden.