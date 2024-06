Nach dem Gold-Coup rief sogar ein Filmproduzent an

Kurt Mrkwicka, der 1962 in Leipzig EM-Gold im Wasserspringen vom Drei-Meter-Brett gewann, meldete sich Samstag Vormittag bei Anton Knoll und Dariush Lotfi, gratulierte ihnen zum EM-Titel im Synchronspringen vom 10-Meter-Turm in Belgrad. Der 86-jährige Wiener, der nach seiner sportlichen Karriere auch als Regisseur und Filmproduzent große Erfolge feierte, zeigte sich höchst beeindruckt von der nervenstarken und technisch nahezu perfekten Vorstellung seiner Nachfolger. Mrkwicka wünschte Knoll und Lotfi auch alles Gute für den Einzelbewerb vom 10-Meter-Turm, der Sonntag am frühen Abend zu Ende geht. Nach Belgrad lädt er das ganze Team der Wasserspringer zu einem Essen ein.