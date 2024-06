„Wir können es alle kaum erwarten“

Der Aufbau für das von Eventguru Hannes Jagerhofer aufgezogene Spektakel biegt in die Zielgerade ein. In den letzten Tagen kam von den Quarzwerken in Melk der spezielle Sand angeliefert, das Stadion hat auch bereits seine finale Form. Wer beim Highlight dabei sein will, sollte schnell sein – Tickets gibt’s etwa noch unter: www.beachvolleyball.at!