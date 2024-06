Salzburger Ibertsberger wechselt zu Blau-Weiß Linz

Blau-Weiß Linz mit Sportdirektor Christoph Schößwendter verstärkt sich weiter. Nun angelte der Pinzgauer in seinem Heimatbundesland nach einem neuen Kicker und wurde beim Vizemeister fündig. Außenverteidiger Lukas Ibertsberger verlässt Red Bull Salzburg nach neun Jahren und schließt sich den Stahlstädtern an. Der 20-Jährige begann das Fußballspielen in Seekirchen, ehe er sämtliche Nachwuchsstufen in der Akademie durchlief. Der Salzburger war vergangene Saison an Ligakonkurrent WAC verliehen und absolvierte dort 13 Bundesliga-Spiele.