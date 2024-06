Trotz Tor: „Gemischte Gefühle“ bei Gernot Trauner

Gernot Trauner verließ das Berliner Olympiastadion am Freitagabend mit „gemischten Gefühlen“. Der Abwehrroutinier hatte Österreich im EM-Schlüsselspiel gegen Polen (3:1) früh in Führung geköpfelt, musste aber in der zweiten Hälfte mit einer Muskelblessur im Oberschenkel vorzeitig vom Platz.