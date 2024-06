ÖFB-Team: Angriff auf die WM in Argentinien

Die Fans unterstützen das Nationalteam wie nie zuvor. Ob 13 (!) Stunden Anreise mit dem Bus, Bahnfahrten mit Verspätungen oder teure Flüge. Alles wird akzeptiert, um bei diesem Großereignis dabei sein zu dürfen. Emotionale Erlebnisse der Superlative sind garantiert, das macht diese kaum in Worte zu fassende Österreich-Party noch spezieller. Die Euphorie rund ums Nationalteam dringt in neue Sphären vor, von der besten Generation seit Jahrzehnten wird gesprochen. Österreichs vierte EM-Teilnahme könnte sogar die legendäre WM 1978 in Argentinien in den Schatten stellen. Davon haben Marko Arnautovic & Co. wohl immer geträumt.