„Ohne Newey ist Red Bull nicht mehr so dominant“

Zehnmal ist er in der Formel 1 in Österreich gestartet, achtmal erreichte Riccardo Patrese nicht das Ziel. Dennoch kommt der Vize-Weltmeister von 1992 gerne zu uns, auch gestern zur Präsentation der Nachwuchsförderung „FA Young Driver Programme“ von Formelaustria.at in der Wiener Lugner City. Die „Krone“ bat die Legende dort zum Gespräch.