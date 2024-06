Todeswohnung muss jetzt geräumt werden

Verdächtiger zog sich immer mehr zurück

Die Schaufel stellte er zurück, die Altbäuerin sagte zur „Krone“, dass nie etwas Verdächtiges bemerkt worden sei. Später log er und gab an, dass Christa P. massiv betrunken bei ihm geschlafen habe und dann am Morgen gegangen sei. Doch das schlechte Gewissen nagte am 43-Jährigen, der dem Alkohol zugeneigt und im Drogenersatzprogramm ist. Er zog sich immer mehr zurück, brach Kontakte ab und vertraute sich schließlich einem besorgten Verwandten an – der die Klärung des Vermisstenfalls ins Rollen brachte.