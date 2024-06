Ehemaliger Meistertrainer übernimmt Nachzügler

Nun sieht er seine Zukunft als Trainer bei der HSG Bärnbach/Köflach. „Ich hatte als Spieler in Bärnbach so eine schöne Zeit, dass ich sehr froh und stolz bin zurückzukehren!“ Was das Sportliche betrifft, hat Arnaudovski genaue Pläne. „Bärnbach/Köflach hat eines, wenn nicht das beste Handballpublikum in ganz Österreich. Mit den vielen HSG-Fans und meiner Mannschaft will ich eine Handballfestung in Österreich schaffen!“