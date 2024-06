Heiß auf Eis: Welche Eissorte ist Ihr Favorit?

Zum Sommer gehört das Stanitzel mit einer ordentlichen Portion Eiscreme für die Meisten genauso dazu wie die eingeschaltete Klimaanlage oder der Sprung in den nächsten Pool. Klassiker wie Vanille oder Schokolade gehen immer, aber es gibt auch viele außergewöhnliche Sorten. Welche kennen und lieben Sie ganz besonders? Wo gibt es in Ihrer Umgebung das beste Eis? Erzählen Sie es uns in den Kommentaren!