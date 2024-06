Neue Module, negativer Bescheid: Was lief falsch?

Sogar die Halterungen der PV-Anlage sind schon am Dach – dann erreicht einen Niederösterreicher die Hiobsbotschaft: Er darf seine Solarstromanlage nicht in Betrieb nehmen. „Dabei war mein Plan, energieautark zu werden, bis ins Detail geplant“, kann er technische Fehler ausschließen. Was hinter dem Veto steckt und was das alles mit dem Ortsbild zu tun hat.