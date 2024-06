Jetzt fällt der Startschuss für die Riverdays Graz

Dichtes Programm bis 30. Juni

Los geht es am 21. Juni um 18 Uhr mit der Stand-up-Paddling-Meisterschaft (Downriver-Race). Zur gleichen Zeit startet auch das „Afterwork Floß“ zum ersten Mal, von dem aus man einen einzigartigen Blick auf die Stadt werfen kann. Und auch die Fußball-Fans kommen nicht zu kurz: Die „Krone“ ist mit der „Fanzone on tour“ bei den Riverdays zu Gast: Sowohl das Spiel Österreich gegen Polen (18 Uhr) als auch das Match Niederlande gegen Polen (21 Uhr) kann man in der Seifenfabrik als Public Viewing erleben.