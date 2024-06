Frankreich gegen Niederlande ab 21 Uhr LIVE

Giroud statt Mbappe?

Spielt Mbappé nicht, könnte Deschamps ihn durch Olivier Giroud ersetzen, der den Job schon in den letzten Minuten gegen Österreich übernahm. Der Stürmer hat extrem viel Turniererfahrung, es ist seine siebente Endrunde. Der Veteran ist aber selbst fraglich: Mit einer Adduktorenverletzung musste er am Dienstag das Training auslassen. „Ich denke in diesem Moment nicht an mich selbst. Ich denke an Kylian und an das Team“, sagte der Stürmer.