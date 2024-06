Fußball-EM mit „schweren“ Folgen für die Fans

Süßes, Fettes und Alkohol nur in Maßen genießen

Bei insgesamt 51 Spielen könnte einiges an Knabbergebäck, Fast Food sowie Getränken in unseren Mägen und schließlich an Bauch oder Hüften landen. Wer zum Beispiel 100 g Chips (ca. 500 kcal), zwei Bier (ca. 450 kcal) und eine halbe Pizza (ca. 500 kcal) konsumiert, kommt auf 1450 (!) Kalorien pro Match. Über den gesamten EM-Zeitraum von vier Wochen häuft sich da eine gewaltige Menge an ungesunden Lebensmitteln an.