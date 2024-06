Ein Tag nach Meilenstein: Murray muss aufgeben

Murray will bei Olympia antreten

Bei dem traditionellen Vorbereitungs-Event für den Rasenklassiker in Wimbledon hatte der frühere Weltranglisten-Erste am Dienstag sein Jubiläumsmatch gegen den Australier Alexei Popyrin in drei Sätzen gewonnen und seinen 739. Sieg auf der Tour gefeiert. Danach hatte er noch gescherzt, sein Körper habe sich schon einmal besser angefühlt. Der seit Jahren mit einer künstlichen Hüfte spielende Murray hat angekündigt, seine Karriere in diesem Jahr zu beenden. Bei Olympia in Paris will der zweimalige Goldmedaillen-Gewinner im Einzel aber noch antreten. Hinter seinem Einsatz zuvor in Wimbledon steht jetzt ein großes Fragezeichen.