Ärger bei Hymne: „Kein gutes Bild von der Türkei“

In einem packenden EM-Duell hielt Georgien lange mit den Türken mit, musste sich am Ende aber mit 1:3 geschlagen geben. Doch nicht nur die bittere Niederlage, sondern auch die Pfiffe der türkischen Fans während der georgischen Nationalhymne ärgerten Willy Sagnol. „Das sollte man nicht machen. Man sollte den Gegner immer respektieren“, so der ehemalige Bayern-Star.