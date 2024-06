„Sein Weg ist sicher noch lange nicht vorbei“

Ein leidenschaftlicher Arbeiter, der auch neben dem Platz im Kraftraum immer mehr gemacht hat. Bei ihm waren nur ganz wenige Einheiten dabei, in denen er nicht gut trainiert hat“, lobt Austrias Christian Wegleitner, der gemeinsam mit Stephan Helm eine Trainer-Doppelspitze bildet und am 24. Juni mit Violett wieder das Training aufnimmt, Matthias Braunöder. Der unter Wegleitner bereits eineinhalb Jahre bei den Young Violets in der 2. Liga kickte. „Er ist ein Kämpfer, der auch Rückschläge sehr gut weggesteckt hat. In der Vorbereitung kam er zu den Young Violets, spielte aber in der U18, weil der Konkurrenzkampf groß war und wichtige Spielminuten im Vordergrund standen“, weiß Wegleitner.