Miss Kroatien kündigt ihr Comeback bei der EURO an

„Lasst uns loslegen bei der EURO 2024!“, kündigte Model und DJane Knöll nach dem 4:2-Testspielsieg Kroatiens gegen Ägypten auf Instagram ihr Comeback als freizügister Fan an. Bei der EM in Deutschland will sie in diesem Sommer wieder für gute Stimmung sorgen. Wie? Mit heißen Fotos – deshalb postete sie auf der sozialen Plattform nicht nur ein Foto von sich im Kroatien-Look, sondern auch im schwarzen Bikini in ihrer Story.