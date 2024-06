Nadal lässt Karriereende nach Olympia offen

Training auf Einzel ausgerichtet

In Paris tritt Nadal im Einzel und im Doppel an, sein Partner ist French-Open-Sieger Carlos Alcaraz (21). Seine Trainingsarbeit richte er aber nur auf das Einzelturnier aus, sagte Nadal. „Das habe ich immer so gemacht: Wenn ich im Einzel gut gespielt habe, habe ich auch im Doppel gut gespielt.“ Olympia-Gold gewann Nadal in beiden Disziplinen, 2008 im Einzel in Peking und 2016 im Doppel in Rio mit Marc Lopez.