21-Jährige wollte mit Löschdecke Brand stoppen

Eine Streife wurde am Donnerstag gegen 21:25 Uhr nach Schwertberg zu einem Küchenbrand in einem Mehrparteienhaus beordert. Beim Eintreffen waren bereits mehrere Feuerwehren vor Ort. Der Brand entstand durch einen Topf mit Öl, welcher auf einer eingeschalteten Herdplatte in der Küche vergessen wurde.



Löschversuch scheiterte

Die 21-jährige Wohnungsinhaberin versuchte das Feuer noch selbst mit einer Löschdecke unter Kontrolle zu bringen. Der Brand konnte schließlich durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die 21-Jährige wurde aufgrund der eingeatmeten Rauchgase durch die Rettung erstversorgt.



Fünf Feuerwehren im Einsatz

Die Feuerwehren Schwertberg, Aisting/Furth, Winden, Windegg und Poneggen waren mit mehr als 60 Mann und acht Fahrzeugen im Einsatz.