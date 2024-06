Schwammerlsaison: Fundorte, Regeln und Preise

Seit zwei Wochen finden sich in unseren Wäldern schon Pilze und Schwammerln – am Samstag, 15. Juni, beginnt die Saison offiziell, bis 30. September darf gesammelt werden. In Kärnten wachsen übrigens 4500 verschiedene Pilzarten – nicht alle sind genießbar. Jedes Jahr treibt es die Schwammerlklauber in der Hoffnung auf eine gute Ausbeute in die heimischen Wälder. Die Kärntner Pilzverordnung regelt genau, was erlaubt ist und was nicht.