Krueger soll ÖFB-Team mit Turniererfahrung helfen

Mit VEU Feldkirch gewann er 1998 die European Hockey League, in der NHL betreute er die Edmonton Oilers und die Buffalo Sabres. Bei der Fußball-EM in Deutschland soll auch das ÖFB-Team von der Erfahrung von Ralph Krueger profitieren. Der 64-Jährige, Aufsichtsratsvorsitzender der Wiener Austria und zuvor Präsident beim Premier-League-Klub Southampton, hält am Donnerstagabend im Teamcamp in Berlin einen rund einstündigen Motivations-Workshop mit den Spielern ab.