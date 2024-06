PSG wittert Chance! Flieht Vinicius vor Mbappe?

Allerdings hat man bei Real keinerlei Absichten, den 23-Jährigen ziehen zu lassen. Immerhin blühte Vinicius bei den „Königlichen“ so richtig auf. Gerade in der Champions League tanzte er die gegnerischen Verteidiger reihenweise aus. Auch deshalb gilt er als aussichtsreicher Kandidat für den Ballon-d‘Or. Und so einen Spieler will Trainer Carlo Ancelotti auch für einen Mbappe nicht opfern.