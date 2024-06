Goldberg, Mittermeier, Fallon und Co. beim Papst

Umso spannender, was sie alle dem Papst aus Argentinien am Freitag erzählen – und umgekehrt. Franziskus selbst nutzt oft die Gelegenheit, zu scherzen und herzlich zu lachen. Erst Ende Mai hatte er beim Weltkindertag einen Großen des Humors eingeladen: Der Komiker und Oscar-Preisträger Roberto Benigni („Das Leben ist schön“) las dem Heiligen Vater auf den Stufen des Petersdoms liebevoll die Leviten – wie ein guter Hofnarr. Dabei forderte er, doch endlich den Stuhl Petri einer Frau zu überlassen. „Davon würde man sogar auf dem Mond sprechen!“, rief Benigni unter dem Beifall auf dem Petersplatz. Der Papst nahm es gelassen, änderte aber das Kirchenrecht erst einmal nicht. Schließlich, so eines seiner Zitate, seien Christen am Humor zu erkennen, ohne dabei den Realismus zu verlieren.