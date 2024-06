Pass Lueg: B159 schon bald wieder befahrbar

Landesgeologe Rainer Braunstingl: „Man muss das so verstehen, das diese Installation entlang der Gefahrenstelle eine zusätzliche Sicherheit vor Steinschlag gewährleistet. In einem weiteren Schritt werden jetzt noch einzelne Bäume oder weitere Steine aus Fangnetzen am Berg entfernt und die Fangnetze an diesen Stellen repariert. Für den Fall, dass bei diesen Arbeiten Steine auf die Straße fallen, müssen wir vorsorgen und den Verkehr kurzzeitig anhalten.“