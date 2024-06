Alaba und Co.: Dieses EM-Team hätte Titelchancen

Erling Haaland (NOR, Manchester City, Sturm): Auch sechs Tore des 23-jährigen Sturmtanks in der Qualifikation haben Norwegen nicht zur Endrunde gereicht. Die Skandinavier landeten in der Gruppe A hinter Spanien und Schottland und schafften es nicht einmal ins Play-off. Der ehemalige Salzburg-Stürmer Haaland, der für den englischen Meister Manchester City in 45 Pflichtspielen in dieser Saison 38 Tore erzielt hat, muss daher weiter auf seine erste Endrundenteilnahme warten.