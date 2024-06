Tank- und Waschgutscheine gewinnen!

Niederösterreichs Tankstellen und Serviceunternehmen versorgen Mensch und Auto verlässlich. „Ob Diesel, Benzin, Premiumkraftstoffe, AdBlue oder neuerdings HVO 100. 600 Tankstellen sorgen in ganz NÖ flächendeckend für Mobilität“, so der Fachgruppenobmann der Garagen-, Tankstellen- und Serviceunternehmungen Helmut Marchhart, und: „Natürlich lohnt sich auch für eine Autowäsche die Fahrt zur Tankstelle. Außerdem übernehmen unsere Tankstellen gerade am Land mit ihren Shops und Bistros immer öfter die Rolle des lokalen Nahversorgers und Freizeittreffs.“