Kampfansage in Blau im Ringen um den Chefsessel

Die FPÖ hat am Sonntag bei der EU-Wahl auch in Oberösterreich Platz eins belegt. In den blauen Jubel mischt sich am Tag danach bereits auch Kampfeslust im Hinblick auf die kommenden Wahlen. Die ÖVP, Partner der Blauen in der Landeskoalition, ist gewarnt, SPÖ und Grüne üben sich in Zweckoptimismus.