Wahlkarten verschwunden – Gemeinden mit Notlösung

„Leider sind seitens der Österreichischen Post nicht alle Wahlkarten zeitgerecht zugestellt worden“ – in Steyr geht man in die Offensive, weil sich zahlreiche Bürger gemeldet haben, die ihre Stimme nicht abgeben konnten. Die beantragten EU-Wahlkarten sind nicht angekommen. Online wird auf das Problem hingewiesen, weil es zahlreiche Beschwerden gab – so viele, dass sie bis zum Stadtchef „durchschlugen“.