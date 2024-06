Der Teamchef lässt David Alaba freie Hand

Eine Szene wie am Samstag kurz vor der Pause in St. Gallen sieht man auch nicht alle Tage: Als Schiedsrichterin Maria Caputi beiden Teams eine kurze Trinkpause gewährte, eilten David Alaba, Marcel Sabitzer und Marko Arnautovic an den Spielfeldrand, versorgten ihre Teamkollegen engagiert mit Anweisungen. Alaba unterhielt sich angeregt mit Christoph Baumgartner, Arnautovic mit Sturmkollegen Michael Gregoritsch. „Wenn man Spieler mit so viel Erfahrung draußen auf der Bank sitzen hat, ist es super, wenn sie einen mit Tipps versorgen. Daher waren sie auch in der Schweiz mit dabei, wird uns David auch während der EURO unterstützen“, nimmt „Gregerl“ das Feedback dankend an.