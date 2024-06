Deshalb rollen jetzt Panzer über Kärntens Straßen

Staus, Verzögerungen und Co.

Denn alleine im Süden Österreichs werden rund 200 Militärfahrzeuge unterwegs sein. Vor allem an den beiden ersten Übungstagen, am 10. und 11. Juni, ist mit Staus und Verzögerungen zu rechnen. „In Kärnten sind vor allem die Bereiche rund um die Städte Klagenfurt und St. Veit sowie die A2 Südautobahn betroffen“, meldet das Bundesheer im Vorfeld.