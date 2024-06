„Schutzschild 24“: 1500 Soldaten üben in Kärnten

Länderübergreifende Übung

An der „Schutzschild-Übung“, die bis 21. Juni nicht nur in Kärnten, sondern auch in Niederösterreich, Burgenland und in der Steiermark umgesetzt wird, werden insgesamt sogar mehr als 7500 Soldaten sowie Zivilbedienstete aus Österreich, Deutschland, Schweden, Kroatien, Bosnien und Herzegowina sowie Montenegro teilnehmen. Dafür werden auch 1000 Soldaten der Miliz einberufen. Allein im Süden werden 200 Militärfahrzeuge unterwegs sein.