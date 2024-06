„Viele wissen nicht, wo sie Hilfe bekommen können“

Neben den Städten Bregenz, Dornbirn und Bludenz ist Wolfurt die einzige Gemeinde in Vorarlberg, die ein von der EU gefördertes Pilotprojekt für Community Nursing umsetzt. Aus dem Fördertopf „NextGenerationEU“ finanziert Wolfurt drei solcher Krankenschwestern, die Bürger dabei unterstützen, so lange wie möglich gesund zu bleiben. Seit dem Start im Mai 2022 nahmen knapp 330 Personen das kostenlose Angebot in Anspruch. Das Projekt hat sich zu einem absoluten Erfolgsmodell entwickelt.