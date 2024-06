Ukrainer trotzen Krieg: „Jeder wird Flagge sehen“

So hatte Deutschlands Bundesinnenministerin Nancy Faeser angekündigt, das ukrainische Team besonders zu schützen. Das EM-Quartier der Osteuropäer befindet sich in der hessischen Stadt Taunusstein. Aufgrund der verschärften Sicherheitslage und der Fokussierung auf die sportlichen Aspekte sind keine gemeinsamen Aktionen möglich. Es wird versucht, den Gästen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. Der Krieg lässt die Profis aber nicht los. „Das Härteste ist, in der Früh die Nachrichten zur Lage in der Heimat zu lesen“, berichtete Mittelfeldspieler Taras Stepanenko vor dem Testspiel gegen Deutschland (0:0) am vergangenen Montag.