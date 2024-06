Läufer erklimmen DC Tower, die WEGA seilt sich ab

Sonntag beim Katrin-Berglauf, im Juni in den Rocky Mountains

Majcen sieht den DC Towerrun übrigens als Aufwärmen für die Österreichische Berglaufmeisterschaft in Bad Ischl. Sonntag startet er beim Katrin-Berglauf (4,4 km, 950 Höhenmeter). Und am 23. Juni hat Majcen ein ganz spezielles Projekt. Dann läuft er in den Rocky Mountains 70 Kilometer westlich von Denver auf der höchstgelegenen Aussichtsstraße Amerikas einen 23,3 Kilometer langen Berglauf. Der Start liegt 3000 Meter über dem Meeresspiegel, das Ziel befindet sich am Mount Blue Sky in Höhe von 4306 Meter. Dagegen ist der DC Towerrun harmlos.