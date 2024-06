Bundesliga präsentiert neuen Ball

Der deutsche Sportartikelhersteller belieferte bereits die Ligen in Deutschland und den Niederlanden mit dem offiziellen Spielgerät. Das Modell „ÖFBL Brillant APS“ ist in den Landesfarben rot-weiß-rot gehalten und zeigt bei den Grafikelementen in Anlehnung an die Bundeshymne Berge und Flüsse. „Ich hoffe, dass wir mit dem neuen Ball sehr viele schöne Tore sehen“, meinte Derbystar-Geschäftsleiter Joachim Böhmer.