Titel-Thriller: Es kann nur einen geben!

Alles oder nichts! So lautet Freitag das Motto in der Fußball-Landesliga für die Wildoner. Mit einem Sieg in der letzten Runde steigen die Südsteirer in die Regionalliga auf. Bei einem Punktverlust könnte Verfolger Tillmitsch aber mit einem Heimsieg gegen Schlusslicht Gnas noch vorbeiziehen.