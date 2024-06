Multiple Sklerose schon frühzeitig behandeln

Bei einem Großteil der Betroffenen tritt die Erkrankung in wiederkehrenden Schüben auf (schubförmig remittierende MS). Oft geht sie im späteren Verlauf in ein kontinuierliches Fortschreiten über (sekundär progrediente MS, kurz: SPMS). Etwa 15 Prozent der Menschen mit MS leiden an einer primär progredienten Form mit ständig fortschreitender Zunahme der Symptome.