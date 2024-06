Höchste Polit-Prominenz verabschiedet Nationalteam

Nehammer, der das erste Gruppenspiel aufgrund von Verpflichtungen im Europäischen Rat in Brüssel nicht persönlich im Stadion verfolgen kann, überreichte dem ÖFB-Team zwei Geschenke von der Bundesregierung. Eine Trinkflasche im „Bundesadler-Design“ sowie einen eigenen Wald. „Es gibt den Wald der Nationalmannschaft, demnächst im Augarten. Es werden 30 Hainbuchen gepflanzt. Es ist das, was bleibt. Es soll eine Erinnerung sein an den großen Moment der Teilnahme an der Europameisterschaft“, sagte Nehammer.