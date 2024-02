Kriminalität steigt: Banden halten Liesing in Atem

In den vergangenen Monaten kam es in Liesing gleich zu mehreren Vorfällen: Dadurch ist auch ein verstärktes Unsicherheitsgefühl bei der Bevölkerung - vor allem im Bereich des Liesinger Platzes und Maurer Hauptplatzes - entstanden. Der 23. gilt als einer der am schnellsten wachsenden Bezirke. Damit gehen auch sicherheitspolitische Herausforderungen einher, „die keinesfalls auf die leichte Schulter genommen werden dürfen“, warnt die ÖVP.