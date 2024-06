Voestalpine: Gewinn schrumpfte massiv

Schon davor hatte Eibensteiner wissen lassen, dass der Gürtel in puncto Ausgaben noch einmal enger geschnallt wird. Der Vorstandschef dazu im Februar: „Wir haben ein laufendes Programm, bei dem wir versuchen, jedes Jahr rund 300 Millionen Euro an Kosten in der Voestalpine einzusparen. Und da haben wir noch etwas draufgesetzt.“