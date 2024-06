Wegen Herbstferien: Bank verlegt Weltspartag vor

Pandemie veränderte vieles

Doch in den letzten Jahren hatte der Weltspartag ein wenig an Glanz eingebüßt: Zum einen wurden niedrige Sparzinsen zum Stimmungskiller, dann verlor in den Zeiten der Pandemie der Besuch einer Bank-Filiale durch die Fortschritte rund ums Online-Banking an Bedeutung.