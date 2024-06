China nimmt weltgrößte Solaranlage in Betrieb

Ein chinesisches Staatsunternehmen hat die laut eigenen Angaben größte Solaranlage der Welt ans Netz genommen. Die fünf Gigawatt (GW) starke und 200.000 Hektar große Solarfarm sei am Montag in einem Wüstengebiet der nordwestlichen Region Xinjiang in Betrieb gegangen, heißt es in einer Mitteilung auf der Website der staatlichen Vermögensaufsichtsbehörde unter Berufung auf die Power Construction Corp of China.